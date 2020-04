ROMA – Eros Ramazzotti e Roberta Morise insieme? Il cantante smentisce il flirt.

Con un post su Instagram Eros Ramazzotti ha infatti smentito le indiscrezioni lanciate da Today su una presunta relazione con Roberta Morise.

La Morise, spalla di Magalli a I Fatti Vostri, avrebbe evitato tutto questo clamore: “Non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio – spiega ad Alessio Poeta su Chi – Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici“.

Tra loro “una bellissima amicizia” assicura la Morise: “Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più”.

Anche se su Instagram non si seguono: “Non sono molto brava con i social e non ho mai badato a certe cose. Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow”.

E chiude il discorso: “Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l’emergenza, non canto più a I Fatti vostri?”.

Ramazzotti, 56 anni, due divorzi alle spalle, è tornato single da diversi mesi ormai. Dopo l’addio con Marica Pellegrinelli, poi uscita allo scoperto con l’imprenditore Charley Vezza, il cantautore ha più volte ribadito di non essere in cerca di una nuova relazione.

“Sono orgogliosamente single – aveva detto in una recente intervista al Corriere della Sera – ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia… So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”.

Col passare dei mesi però gli sono stati attribuiti diversi flirt: prima un ritorno di fiamma con una sconosciuta ex fidanzata, poi un presunto flirt con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao. Tutte indiscrezioni puntualmente smentite. (Fonte Today).