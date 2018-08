MILANO – “Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta”: la ex pornostar Eva Henger ha raccontato al settimanale di gossip Oggi l’emozione per la sua quarta gravidanza, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] poi conclusasi purtroppo con un aborto spontaneo.

“Dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto”, ha spiegato Henger in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi in edicola dal 23 agosto. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi, che è tornata a vivere in Ungheria con il marito Massimiliano Caroletti e la figlia di 9 anni, Jennifer, aveva davvero sperato di poter diventare nuovamente mamma a 45 anni: “Avevo annullato tutti gli impegni di lavoro, sapevo che una maternità non è facile alla mia età. Ora provo un grande senso di vuoto”.

Nella stessa intervista Eva Henger ha liquidato le voci di una presunta partecipazione del marito al Grande Fratello Vip: “Massimiliano è troppo vero per essere preso, troppo scomodo, dice quello che pensa e non ha santi in paradiso. Lo guarderà in tv da casa, assieme a me”.