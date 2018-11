ROMA – L’ex pornostar Eva Henger (46 anni), intervistata dal Giornale, racconta come la sua vita ormai sia totalmente cambiata e completamente dedicata alla figlia.

Ormai, racconta l’ex pornostar, “l’atto più trasgressivo che compio è uscire la sera. Mi ricordo invece che c’è stato un tempo in cui era difficile non uscire. Ora è l’esatto contrario: la trasgressione in fondo cambia a seconda dell’età”.

“Il sesso? Non si fa solo a letto e il tempo per farlo, se uno vuole, si trova sempre: mia figlia al mattino va a scuola”.

“Com’ero da piccola? Ero timidissima, facevo fatica a esprimermi, sia con le parole che con il corpo. Con Riccardo Schicchi sono sbocciata. Il mio primo marito per me è stato più di un padre, di un punto di riferimento. Quello che lui amava, io amavo. Quello che lui desiderava, desideravo! Erano anni di grandi cambiamenti, di grande energia, pieni di colore. Poi sono diventata più saggia e ho cominciato a osservarmi dal di fuori, a riflettere”.

“Oggi – dice la Henger – se mi guardo indietro lo faccio comunque con una punta di nostalgia verso alcuni volti di allora, che mi mancano. Penso a Moana, a Barbarella: ricordo ancora il profumo che avevano, mi pare quasi di riuscire ancora a sentirlo. Vede… io uscivo di casa truccata ed entravo in un ruolo. Era una maschera, quella che indossavo: facevo spettacolo”.