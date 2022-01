Evan Rachel Wood racconta gli abusi sessuali subiti da Marylin Manson. Lo fa in un documentario, Phoenix Raising, che sarà visto in anteprima al Sundance Film Festival 2022. Variety lo presenta come un lavoro “molto intimo” e spiega che per oltre due anni la documentarista Amy Berg ha lavorato segretamente a questo film dove viene raccontata la vita dell’attrice 34enne. Il titolo Phoenix Rising è un richiamo alla testimonianza che la Wood fece al Senato della California per spingere ad approvare il Phoenix Act, la legge che ha poi esteso la prescrizione dei casi di violenza domestica da tre a cinque anni.

Evan Rachel Wood e la relazione con Marylin Manson

I due hanno avuto una relazione tempestosa, per diversi anni, a partire da quando la Wood aveva 18 anni e Manson 37. L’attrice, come spiega in Phoenix Rising, temeva che Marylin Manson o uno dei suoi fan potessero danneggiare suo figlio (nato dalla relazione con Jamie Bell), la sua famiglia o se stessa se lo avesse nominato direttamente. Come spiega il documentario, i fan di Manson non prendono bene le critiche al loro idolo. La Wood critica il suo ex compagno raccontando quanto fosse stato violento fisicamente, sessualmente e psicologicamente, la crudeltà che includeva drogarla e poi violentarla mentre giravano il video musicale della sua canzone “Heart-Shaped Glasses”.

Altre donne denunciano il cantante

L’attrice ha inoltre rivelato come altre donne, ad esempio l’attrice Esme Bianco, hanno affermato di aver subito abusi simili da Marylin Manson e alcune di loro ne parleranno davanti alla telecamera nella seconda parte di Rising Phoenix.