Ewan McGregor, il divorzio da Eve Mavrakis adesso è ufficiale

ROMA – Dopo ventidue anni di matrimonio, e due di separazione, il divorzio tra Ewan McGregor e Eve Mavrakis è ufficiale.

L’attore scozzese, 49 anni, aveva chiesto il divorzio da Eve, 53 anni, a gennaio 2018, e il sito The Blast dando la notizia ha aggiunto che la coppia aveva presentato al tribunale un dettagliato piano relativo agli accordi finanziari.

I rapporti tra McGregor e la figlia maggiore Clara, 24 anni, dopo la separazione non sono stati facili.

L’anno scorso, in un post su Instagram la primogenita aveva etichettato come “spazzatura” la nuova fidanzata del padre, Mary Elizabeth Winstead, 35 anni.

In un’intervista a The Times, Clara in seguito aveva ammesso l’immaturità del suo commento ma ribadito che sua rabbia era giustificata.

Ewan ed Eve – si erano sposati nel 1995 – hanno altre tre figlie: Jamyan, 19, Esther, 18 e Anouk, 9.

La coppia aveva confermato la separazione nell’ottobre 2017. Sembra che McGregor pur contribuendo “volontariamente” al mantenimento dei figli spesso mettesse in discussione la somma da versare.

Eve aveva ribattuto che l’attore non stava mantenendo i figli in modo adeguato. (Fonte: Daily Mail)