MILANO – Nuovo amore per Fabio Fulco? L'attore napoletano ha raccontato al settimanale Oggi di aver archiviato la lunga storia, durata dodici anni, con la conduttrice torinese Cristina Chiabotto. Adesso, dopo tanto dolore per quella separazione, sta vivendo un periodo felice insieme ad un'altra persona.

Si tratta di una giovane imprenditrice romana che lavora nel campo della ristorazione, spiega Today. “Lo ammetto, sono rinato. Sto finalmente vivendo una storia vera”, ha confidato Fulco a Oggi.

Un concetto ribadito anche sui social:

“Credo che nella vita di ciascuno esista un innegabile punto di svolta una serie di circostanze che all’improvviso cambia tutto!”.

Del resto anche Cristina Chiabotto sembra aver voltato definitivamente pagina. La ex miss Italia è stata fotografata a cena a Portofino insieme al manager torinese Marco Roscio, con il quale sembra avere una grande intesa.