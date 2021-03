Fabio Fulco, l’attore presto papà a 50 anni. La fidanzata Veronica Papa è incinta

La fidanzata di Fabio Fulco, Veronica Papa, è incinta. L’attore, dunque, diventerà presto padre.

“Ero rassegnato a restare solo e invece…”, ha spiegato Fabio Fulco a Chi Magazine. L’attore ha anche detto che la Papa, 25 anni e di 25 anni più giovane di Fabio Fulco, è al settimo mese di gestazione e che la cicogna porterà una bella femminuccia.

Fabio Fulco presto papà a 50 anni. La fidanzata Veronica Papa è incinta. Ecco le parole dell’attore

“Ho pianto per tre giorni – spiega -. Avrei voluto urlare al mondo la mia gioia, ma ho giurato che avrei tenuto il segreto. Ora ho la certezza: sono nato per fare il papà, ero pronto da anni per questo passo”.

“Impazzirò per mia figlia – continua – sarò molto protettivo ma, per sua fortuna, quando avrà l’età per uscire, sarò già vecchio”.

Il 50enne campano ha inoltre ribadito che con la Papa c’è il progetto di sposarsi (infatti già la chiama moglie) e avere altri figli: “La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia”.

L’attore tempo fa è anche uscito indenne da un brutto incidente: “La prima cosa che ho fatto subito dopo l’incidente è ringraziare Dio che mia moglie e mia figlia non fossero in macchina con me. Potevo essere morto, ma ho pensato ‘Per fortuna non c’erano loro’”.