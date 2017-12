MILANO – Dopo l’addio a Cristina Chiabotto, Fabio Fulco ha già trovato una nuova fiamma. Il suo nome è Noemy Forni, una modella di 23 anni originaria di Caserta e che studia giurisprudenza a Milano. La ragazza è già molto famosa e seguita su Instagram e ha fatto breccia nel cuore dell’attore, che per 12 anni è stato legato all’ex miss Italia.

Se dunque la Chiabotto ha iniziato a frequentare il cestista Giuseppe Poeta, anche l’attore Fulco è pronto a voltare pagina e andare avanti. Il sito Today riporta così l’indiscrezione lanciata dalla rivista Spy, che ha trovato gli scatti che la Forni ha pubblicato sul suo profilo Facebook insieme all’attore di LE tre rose di Eva:

“L’indizio della nuova love story arriva dai profili online della ragazza casertana, dove nei giorni scorsi è apparsa una foto dei due assieme. Lo scatto non è passato inosservato alla rivista Spy, che ha confermato la liasion nel numero in edicola questa settimana. Eppure, solo poco tempo fa, Fulco dichiarava di non essere pronto ad una nuova storia d’amore: “Credo che arriverà quel che merito […] devo rispettare i miei tempi, per dare rispetto anche alla persona che verrà”, aveva spiegato. Comprensibile: i 12 anni di amore con Cristina non si posso cancellare troppo facilmente. Col tempo vedremo come proseguirà la conoscenza con Noemy.”