ROMA – Strana disavventura per Fabio Rovazzi a Chicago: il cantante è stato buttato fuori da un rinomato locale durante il suo soggiorno negli States. E’ successo venerdì sera al Blue Chicago, dove il cantante di Andiamo a Comandare si è concesso una serata di relax e divertimento con l’amico Cristiano. E’ stato lo stesso Rovazzi a raccontare l’episodio in una delle sue Stories di Instagram, trattenendo a stento le risate.

Galeotto fu un gioco mal riuscito. E’ stato il suo accompagnatore a movimentare la serata, quando per puro scherzo ha deciso di afferrare il microfono a un membro della band che si stata esibendo nel locale. “Ragazzi, al Blue Chicago Cristiano ha lasciato un segno!”, racconta Rovazzi in video. L’amico ha provato a intonare una canzone, ma è stato bruscamente interrotto dagli addetti alla sicurezza. Il suo gesto non è stato gradito dai buttafuori che hanno quindi invitato tutta la compagnia di Rovazzi ad abbandonare il locale.

Per fortuna che l’artista l’ha presa col sorriso. Mascherato dagli occhiali da sole, il racconto di Rovazzi in video è una comica. (Fonte: Fabio Rovazzi Instagram)