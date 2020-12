Ormai i soldi donati da Fedez a chi è in difficoltà per il Covid sono diventati un caso, con lo scrittore Fabio Volo che dice al cantante che la beneficenza è un qualcosa che va fatto in silenzio.

Fedez ha consegnato a bordo della sua auto mille euro in contanti a cinque categorie diverse di persone che hanno avuto maggiori difficoltà a causa della pandemia. Un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario. Il tutto condividendolo con i suoi followers su Twitch che prima hanno donato i soldi, poi lo hanno consigliato sulle persone a cui donarli.

Fabio Volo contro Fedez per la “spettacolarizzazione” della beneficenza

Fabio Volo nella puntata odierna de Il Volo del Mattino in onda su Radio Deejay, ha criticato duramente Fedez. “Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri”, ha detto Volo.

“Sapete ieri ho fatto la spesa, c’è sempre lo stesso ragazzo al quale lascio qualcosina, a un certo punto una signora dice: ‘Fabio Volo non fai una storia mentre dai i soldi’. Questi argomenti mi fanno andare fuori di testa la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio!”, è tuonato il conduttore e scrittore. “Alla fine dico sempre quello che dico, chi è d’accordo bene, altrimenti pazienza”, ha concluso Fabio Volo. (Fonti: Il Fatto Quotidiano e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)