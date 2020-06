Fabio Volo e Johanna Maggy in crisi? Lei è stata fotografata con un altro

MILANO – Crisi del settimo anno per Fabio Volo e la compagna Johanna Maggy? Lo ipotizza il settimanale di gossip Chi, che pubblica le foto della istruttrice di pilates insieme ad un altro uomo, Raffaele Marone, fotografo di moda.

Già alla fine del 2019 c’erano state alcune avvisaglie di una possibile crisi. I segnali erano arrivati con alcuni post sibillini della bella mamma islandese.

Adesso Chi ha pubblicato alcune immagini che ritraggono Maggy insieme a Marone prima con alcuni amici e poi soli mentre si dirigono verso casa di lui.

Eppure solo mercoledì 24 giugno, in occasione del compleanno di Fabio Volo, Maggy aveva postato sui social un dolce scatto di sei anni fa e lui aveva risposto con tanti cuoricini.

La storia tra Fabio Volo e Johanna Maggy

Non è chiaro se la storia tra i due, sbocciata a New York nel 2013 e dalla quale sono nati due bambini, sia ormai al tramonto. Proprio come l’argomento dell’ultimo romanzo di Volo, che parla proprio di una coppia in crisi.

Ai figli e alla compagna Volo aveva dedicato alcune parole in una intervista al settimanale Voi lo scorso novembre: “I miei figli hanno imparato ad amare la natura, a conoscerla e a rispettarlo molto presto, anche perché la loro mamma è islandese. Vivono a Milano e li portiamo spesso al parco. Loro escono con la pioggia e la neve. Li abbiamo abituati è stare sempre all’aria aperta”. (Fonti: Chi, Instagram)