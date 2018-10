Fabrizio Corona, Aida Nizar difende Silvia Provvedi: “E’ un pezzo di m…”

ROMA – Aida Nizar su Instagram se la prende, e duramente, con Fabrizio Corona.

Tutta colpa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dove si è parlato della relazione tra Silvia Provvedi e l’ex re dei paparazzi. Ilary Blasi ha proposto l’intervista rilasciata da Corona a Verissimo, in cui diceva di non aver mai amato la Provvedi. Con la povera Silvia Provvedi che è scoppiata a piangere.

Che cogl***, che pezzo di mer*** – ha scritto su Instagram Aida Nizar – Come si fa a parlare così di una donna che ha fatto tanto per te? Mezza sega, che schifo sto guardando? Non ho parole per esprimere il mio sdegno davanti a queste parole così orribili. Bisognerebbe sempre rispettare le relazioni vissute e specialmente le persone che hanno fatto tanto per noi. Forza Silvia”.