ROMA – “Ma quello non è Iannone… Non sono io?”. Fabrizio Corona ha ironizzato sulla somiglianza tra lui e Andrea Iannone, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] fidanzato della sua ex Belen Rodriguez.

Ospite del programma Mattina 5 condotto da Federica Panicucci, l’ex re dei paparazzi ha anche chiesto un cappellino per far notare la somiglianza con il compagno della sua storica ex fidanzata che – dice – “è ossessionata dall’estetica maschile sia nella parte fisica che nell’abbigliamento. Lei i suoi uomini li cambia, li fa diventare più belli”.

Il riferimento a Belen è arrivato dopo che Corona ha anche sottolineato come anche Stefano De Martino si sia molto trasformato dopo essersi fidanzato con la showgirl argentina.

“Quindi cerca te negli altri?”, ha chiesto Federica Panicucci: “Lei non cerca me, lei cerca la bellezza estetica. E io rappresento un modello di maschio” ha concluso Corona.