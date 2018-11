ROMA – Belen Rodriguez e Silvia Provvedi? Solo un ricorso, ora Fabrizio Corona potrebbe aver messo gli occhi su un’altra donna: Asia Argento. A lanciare la bomba di gossip è il settimanale Chi che parla di un flirt in vista tra i due.

L’attrice e regista, figlia del maestro dell’horror Dario Argento, è da mesi nell’occhio del ciclone per lo scandalo molestie. Dopo aver denunciato gli abusi del produttore americano Harvey Weinstein ed essere stata consacrata come paladina del movimento #metoo, Asia è stata a sua volta travolta dallo scandalo, in seguito alle accuse dell’attore Jimmy Bennett.

Non c’è da stupirsi se i due personaggi, entrambi controversi, abbiano trovato più di un argomento che li accomuna. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, basta scorrere le bacheche social dei due per notare un progressivo avvicinamento.

Da tempo Asia e Fabrizio si scambiano insistentemente like ai rispettivi post. La domanda sorge quindi spontanea: è solo una reciproca stima professionale o c’è qualcosa di più? Magari un flirt o un interesse personale? Lo scopriremo presto.