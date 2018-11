ROMA – Fabrizio Corona, intervistato da Silvia Toffanin, non si fa molti problemi e, dettaglio dopo dettaglio, racconta come è andato il primo incontro con Asia Argento. E Asia Argento, da casa, ascolta e via Instagram pubblica una foto di Corona scrivendo: “Bravo amore”.

Ma cosa ha raccontato Fabrizio Corona a Verissimo? Tutto. O almeno ha raccontato come secondo lui è andato il primo, passionale, incontro con Asia:

“Quando sono andato a casa sua, la prima volta, il giorno del Gf, mi trasmetteva delle emozioni. Ci siamo seduti, abbiamo bevuto una bottiglia di vino e abbiamo parlato per delle ore. Ci siamo raccontati della nostra vita. Mi sono alzato in piedi, le ho preso la testa, ci siamo baciati, l’ho messa sul tavolo e abbiamo fatto un amore bellissimo. Un amore che sarà durato un’ora. Ci siamo davveri scambiati qualcosa di profondo”.

E ancora: “Dopo che siamo stati insieme, è andata a comprarsi i miei libri e li commentava. E piangeva. L’ultima volta che abbiamo fatto l’amore le ho scritto: ‘Tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo’”.