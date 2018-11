ROMA – Le foto di Fabrizio Corona e Asia Argento che si baciano pubblicate dal settimanale Chi non hanno convinto Max Scarfone, esperto paparazzo. Al programma radiofonico Spoiler di Marco Mondinico, Scarfone ha commentato sia lo scoop su Corona e Argento, sia il servizio di Gente su Belen e lo stesso Corona: “Il mio parere è che entrambe le cose siano bufale. Hanno tutta l’aria dei servizi organizzati, precotti. E dunque non ci credo assolutamente. E tra l’altro, ho visto i commenti su Facebook e sulle varie chat, e dicono tutti la stessa cosa. Poi è palese che il servizio, quello di Chi… è palese la falsità”.

Secondo il paparazzo, la scarsa veridicità delle scene è evidente già osservando le foto: “Il bacio è tutto, il servizio si riduce poi nel bacio. Il bacio di Corona con Argento è fintissimo. Se guardi bene la foto, si vede che Asia sta ridendo. Ma poi, secondo te quello è un bacio vero?”.

Scarfone è sicuro che prima o poi la verità verrà a galla: “Per me ognuno fa quello che vuole, però questo in particolar modo è proprio un servizio organizzato. Questo è il mio parare. Ma siccome gli italiani non sono stupidi, lo capiscono”.