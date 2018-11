ROMA – Intervistato da Silvia Toffanin, Fabrizio Corona, ospite di “Verissimo”, racconta i dettagli dell’incontro con Asia Argento:

“Ci siamo paccati due o tre volte, poi abbiamo iniziato a messaggiarci. Poi lei mi ha detto: vediamoci a casa mia e io sono andato”. A questo punto, Silvia Toffanin gli chiede se quando l’attrice è stata sua ospita si frequentavano già e l’ex re dei paparazzi: “No, l’ho vista il pomerggio che poi sono entrato nella casa”. E sul loro rapporto dice: “Se hai il caos dentro o lo trasformi in dannazione o in stelle danzanti”. Poi spiega la sua dedica ad Asia: “Dopo che siamo stati insieme, è andata a comprarsi i miei libri e li commentava. E piangeva. L’ultima volta che abbiamo fatto l’amore le ho scritto: ‘Tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo'”.

Ma è sul loro primo incontro che Corona rivela dettagli piccanti: “Quando sono andato a casa sua, la prima volta, il giorno del Gf, mi trasmetteva delle emozioni. Ci siamo seduti, abbiamo bevuto una bottiglia di vino e abbiamo parlato per delle ore. Ci siamo raccontati della nostra vita. Mi sono alzato in piedi, le ho preso la testa, ci siamo baciati, l’ho messa sul tavolo e abbiamo fatto un amore bellissimo. Un amore che sarà durato un’ora. Ci siamo davveri scambiati qualcosa di profondo”.