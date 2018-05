ROMA – Ospite di Verissimo, Fabrizio Corona [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha risposto a molte domande sulla sua vita privata:

Si parte con il Grande Fratello e la partecipazione di Nina Moric: “Si è fatta strumentalizzare. Prima di questa apparizione mi ero ripromesso di aiutarla. Ora non le risponderò mai più al telefono. Questo tipo di dolore non si strumentalizza”. Quando si parla di Corona non si può non parlare di Belen: “Quella con Belen è la più importante della mia vita – commenta Corona – Più di un matrimonio, più di Nina. Ora non la vedo più e non la sento più ma ci legherà sempre un grande affetto. L’amore per Belen era diverso da quello con Silvia: era folle e spericolato. Con Silvia è un amore più razionale, maturo e sentito. La storia con Silvia è il futuro. Se le chiedessi di sposarmi mi direbbe di no in questo momento. Ci teneva. Ora non so se ci tiene più tanto. Però se mi impegno forse ci riesco, farò di tutto, sono ancora innamorato di lei”.

Sugli anni passati in carcere ricorda i duri momenti a San Vittore quando non potetva parlare con il figlio, ma allo stesso tempo: “Ho sempre mandato avanti l’ufficio dal carcere. Da Opera ho fatturato più di 2 milioni di euro. Negli ultimi anni, di cui 5 in galera, ho pagato 9 milioni e 800 mila euro di tasse. Ho fatturato dalla galera. Nel mio lavoro sono un genio, come Maradona con il piede sinistro”.