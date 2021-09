Fabrizio Corona contro Sangiovanni: “Sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”

L’autore di Malibù, Sangiovanni, sui social si è sfogato perché, a suo dire, la sua arte e le sue canzoni non ricevono le stesse attenzioni dei gossip legati al suo amore con Giulia Stabile.

Le parole di Sangiovanni

“Voi – dice il cantante ed ex concorrente di Amici – invece di stare attaccati alla musica, alla danza e all’arte e l’umanità delle persone, siete attaccati sempre a questo cazzo di gossip infinito. Perché sprecate il vostro tempo e non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché non pensate che io e lei abbiamo una nostra privacy?”

Fabrizio Corona: “Sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”

Nel dibattito, serio o no, all’improvviso è entrato a gamba tesa Fabrizio Corona che ha portato con sé la sua solita dose di cinismo: “Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”.