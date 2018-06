Fabrizio Corona: "Di Maio e Salvini? Il nulla assoluto. Il mio politico preferito è..."

ROMA – “Questo governo non mi piace assolutamente e non è un governo di destra. Governano due uomini di due partiti completamente opposti che si sono uniti per soddisfare le proprie velleità personali, ma sono il nulla assoluto per quel che mi riguarda”. Così Fabrizio Corona ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

In tribunale ha detto che se Salvini fa il Ministro degli Interni lei può fare quello della Giustizia… "E' uno che fa la campagna elettorale e vive sull'euforia della gente. Basta vedere quello che è successo a Macerata quando dallo 0.9% e passato al 19% facendo populismo sulla gente di colore che aveva ammazzato quella bambina". E Di Maio? "E' come una pasta senza sale: puo' piacere o non piacere ma è insipida". Lei è di sinistra? "No, anche se vengo da una famiglia di sinistra e non sono nemmeno di estrema destra. Stimo Berlusconi come imprenditore e l'ho stimato in una parte della sua carriera politica ma ho le mie idee".

L’attenzione poi si sposta sulle sue posizioni. Se avesse potuto votare il 4 marzo, chi avrebbe scelto? “Non avrei votato assolutamente. Anche se il peggio del peggio appartiene al passato”. A chi si riferisce? “A Matteo Renzi – ha detto Corona – un comico diventato premier. Berlusconi era simpatico, ad esempio, ma non comico. Lui ha creato tantissimo, Renzi non ha creato nulla”. Cosa ne pensa di Giuseppe Conte? “Non so chi sia. Conosco solo Antonio Conte, l’allenatore del Chelsea”. Non le piace insomma. “Da un punto di vista estetico è un bell’uomo ma da un punto di vista del curriculum… è falso. Io avrei fatto un cv migliore”.