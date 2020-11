Fabrizio Corona contro Fedez e Chiara Ferragni: “La seconda figlia? Saranno andati in quelle cliniche dove…”.

Fabrizio Corona attacca Fedez e Chiara Ferragni e lo fa pesantemente nella sua ultima intervista alla testata online MOW Magazine. “Fedez e la Ferragni, anche se sono due ebeti, sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. Ma ho il mio pensiero anche su questo”.

Secondo il punto di vista dell’ex re dei paparazzi, Fedez e Chiara Ferragni padroneggiano i social network in maniera eccelsa e avrebbero in mano la chiave di un ambizioso progetto di digital marketing. “Quello che fanno è tutto studiato a tavolino”. Poi ci va giù pesante: “Secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sess0 dei figli. La seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target”.

Infine un’altra stoccata, senza troppi giri di parole: “Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Lui ci andrà a letto una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente”. (fonte MOW MAGAZINE)