Fabrizio Corona: “Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi 500 volte l’anno per 20 anni” (foto Ansa)

“Francesco Totti – ha detto Fabrizio Corona ospite di un programma della televisione privata Peppy Night Fest – avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene.. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli.. […] le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio”.

Noemi Bocchi e Ilary Blasi

Fabrizio Corona ha poi commentato anche il fidanzamento di Totti con Noemi Bocchi: “L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.