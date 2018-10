ROMA – Fabrizio Corona, dopo aver sentito le parole della ex Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip (“Sono stata io a lasciarlo perché credo nell’amore e in certi valori che lui non ha”), è una furia su Instagram:

“Mi faccio una risata e vi dico che presto vi farò fare grandi risate – ha minacciato Corona -. Non sono come gli altri, dico sempre quello che penso. Ho visto la puntata del GF. Soprattutto verso la fine mi sono scattati degli strani impulsi”.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip in molti, da Ilary Blasi agli altri concorrenti, si sono schierati in difesa della Provvedi. E questo deve aver fatto infuriare ancora di più Fabrizio Corona:

“Quegli impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare una serie di guai non per cose dette da chi doveva dirle, ma da altri. Detto questo il cuore per le persone a cui voglio bene ce l’ho, non è vero che non ce l’ho. Provo a stare calmo, ho altre priorità in questo momento”.