ROMA – Fabrizio Corona sta suscitando la curiosità dei fan su Instagram. Si tratta di una storia in cui Corona invita ad andare sul profilo di Gioia Sonia, una sua ex collaboratrice, taggarla e darle della “ladra”.

La persona in questione compariva spesso nei video di Fabrizio per poi scomparire improvvisamente. L’ex paparazzo non dà molte spiegazioni, anche se annuncia chiarimenti e fa riferimento a “fotografie di cose che neanche sai”.

La collaboratrice accusata ha infatti postato sul suo profilo una foto che ritrae Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Nell’immagine in questione si difende il loro amore dopo la lite furiosa che la Provvedi ha avuto con Cecchi Paone nella casa del Gf Vip.

NON È UN BELLISSIMO MOMENTO TRA ME E FABRIZIO SICURAMENTE QUESTO POST VERRA’ FRAINTESO….MA HO DECISO DI METTERE QUESTO POST PERCHÉ IO HO AMATO QUESTO SCATTO ERA UN MOMENTO PER LORO MOLTO BELLO UNA DELLE POCHE FOTO DOVE RIDONO TUTTI E DUE …… HO VISTO IL VIDEO DOVE CECCHI PAONE ATTACCA SILVIA..”no comment “ !!!! MI CHIEDO PARLI NON CONOSCENDO NULLA MAAAA , SAI CHI È FABRIZIO VERAMENTE ??? PENSO DI NO….. SAI QUANTO SI SONO AMATI ….PENSO DI NO …. SAI QUANTO AMORE HA DATO LUI A LEI E LEI A LUI … PENSO DI NO …!!!! TU TI SENTI ESEMPIO PER LA SOCIETÀ ??? MAAA …. TU GIUDICHI DALLA STAMPA MA DI REALE VEDO NON SAI NULLA !

Come andrà a finire?