ROMA – Fabrizio Corona non si da pace per la lite in diretta tv con Ilary Blasi. Dopo la sfuriata nei camerini del Grande Fratello Vip e le storie su Instagram in cui giurava vendetta, pubblicate a seguito della puntata di giovedì scorso, l’ex re dei paparazzi è tornato alla carica.

Il nuovo attacco arriva sempre via Instagram con una nuova Storia in cui tira fuori la biografia di Francesco Totti “Un Capitano”. Nel libro si racconta il famigerato episodio avvenuto 13 anni fa che Ilary Blasi ha rinfacciato a Corona nel corso della lite. “Non svegliare il can che dorme… Presto la verità”, dice Corona.

Cosa avrà voluto dire? Già durante lo scontro in tv l’ex fotografo dei vip aveva urlato alla conduttrice: “Tuo marito ha scritto un mare di cazzate. Non è vero quello che ha scritto”. Il riferimento è al presunto tradimento con Flavia Vento che Totti nega nel suo libro. Staremo a vedere cosa medita ora Corona.