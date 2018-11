ROMA – Fabrizio Corona torna ad attaccare sui social. Nelle ultime stories su Instagram, Corona ha spiegato di essere un uomo felice e di essere tornato ad amare sua moglie.

Poi le accuse: Corona racconta che qualche mese fa sarebbe però stato vittima di un grave episodio. Per questa ragione, il 44enne punta il dito contro un uomo e una donna che vivono rispettivamente a Milano e Roma. I due, secondo quanto racconta gli avrebbero fatto un torto ed ora promette vendetta e minaccia: “In questo periodo ci sono un sacco di cose nuove che mi fanno stare bene, ma non riesco a dimenticare quello che è successo due mesi fa. Non posso togliermelo dalla testa. Non è che il silenzio o questo mese di tranquillità significano che tutto si è sistemato e che non accadrà nulla…Le persone che hanno fatto quello che hanno fatto pagheranno le pene dell’inferno”.

Senza svelare i nomi dei due colpevoli, l’ex di Nina Moric lascia intendere che la persona chiamata in causa sarebbe una sua amica di vecchia data: “Vi avevo promesso il loro nome, oggi ero tentato di farlo perché sono tornate a fare la vita di prima. Non hanno valori, sentimenti e rispetto e io non avrò pietà né per lei né per loro… Spu***nerò lei e tutti quelli che la frequentano. E riferito a lui, che pensa di averla scampata e di aver fatto il colpo del secolo, gliela farò pagare. Preparati tu che stai a Roma e hai fatto la mia amica per 15 anni. E tu che stai a Milano, che sei un criminale e sei protetto, prenderò anche te… ​Non è vero che non succederà niente, stiamo solo lavorando con le Istituzioni”, conclude l’ex fotografo.

Corona, in queste settimane ha fatto molto parlare di sé. Emblematica è stata la lite in diretta con Ilary Blasi durante il Grande Fratello Vip, a cui hanno seguito le scuse al marito Francesco Totti.

Corona spiega di essere fatto così e che quello che è accaduto due mesi fa lo ha segnato. Dopo le sue dichiarazioni, c’è chi immagina che quanto accaduto possa averlo spinto a negare l’amore verso Silvia Provvedi. La conferma arriverebbe anche dal confronto nella Casa del Grande Fratello con la gemella delle Donatella. In quell’occasione, l’ex di Belen e Nona Moric aveva parlato di qualcosa che non poteva spiegare davanti a tutti.