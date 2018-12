MILANO – Questa notte, tra il 23 e il 24 dicembre, Fabrizio Corona ha subito un furto nella sua casa di Milano. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso ex manager fotografico che su Instagram ha caricato le immagini del proprio appartamento a soqquadro.

Cassetti ribaltati, vestiti sparsi, oggetti rotti: il disordine mostrato nelle storie è commentato dallo stesso Corona che, furioso, ha documentato il caos trovato nelle stanze.

“Come regalo di Natale questi grandissimi pezzi di m***a mi sono entrati in casa”, ha affermato Corona che in un’altra storia ha commentato ancora: “Prima o poi mi faccio trent’anni di galera a meno che la legge di Matteo Salvini non mi salvi”.