Le pubblicazioni di nozze ci sono, il nome della futura moglie è stato svelato, ma Fabrizio Corona smentisce: “Non mi sposo con Lia Del Grosso“. A cercare di fare luce sulla vicenda è il settimanale Oggi, in edicola, che pubblica le interviste esclusive ai due protagonisti, ma le loro versioni sono del tutto discordanti.

La notizia del matrimonio di Fabrizio Corona e Lia Del Grosso è arrivata come una bomba. A sganciarla nei giorni scorsi era stata l’ex moglie Nina Moric, secondo la quale l’ex agente fotografico sarebbe convolato a nozze con una donna di oltre 50 anni, pur avendo una relazione in corso con Mariana Rodriguez.

Poi si è scoperto che c’è un atto di pubblicazione datato 19 novembre 2020, quindi ci sono 180 giorni di tempo per le nozze. Ed è spuntato il nome della misteriosa futura moglie di Corona: Lia Del Grosso, imprenditrice di 47 anni a capo di un’agenzia di eventi e comunicazione di Verona.

Fabrizio Corona però risponde categorico alle domande del settimanale Oggi: “Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”.

Lia Del Grosso, dal canto suo, dice tutto il contrario: “Non capisco perché tanto clamore, dopo cinque anni d’amore è un’evoluzione naturale sposarsi. Succede così anche alle altre coppie. E comunque davanti all’evidenza delle pubblicazioni credo non ci sia niente da aggiungere”.

Fabrizio Corona e Lia Del Grosso, in casa spunta Mariana Rodriguez

La faccenda è piuttosto strana e puzza un po’ di Mark Caltagirone. Quando il settimanale Oggi chiede qualcosa di più sulla sua presunta promessa sposa, lui afferma: “Entriamo in una vicenda strana di una persona molto malata”.

“Per le pubblicazioni ora bisogna mandare i documenti via Pec – spiega – e lei ha mandato anche i miei. È una mia amica, la conosco da 20 anni, ma non mi sposo”.

Poi, nel bel mezzo dell’intervista, spunta improvvisamente Mariana Rodriguez, che si trova in casa con Corona.

Ma Lia Del Grosso non si rassegna: “Quando arrivo a casa, lei (Mariana Rodriguez, ndr) non c’è. Bisogna vedere che rapporti ci sono tra loro. Potrebbero essere rapporti di lavoro…”.

E ancora: “Penso che se affronta il passo del matrimonio, lo affronta seriamente. Il tempo dirà se ho ragione. Sono una donna di 47 anni razionale e con una certa levatura morale e professionale, se ho deciso di sposarlo significa che c’è qualcosa di fondato”. Sarà. (Fonte: Oggi).