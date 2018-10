ROMA – Intervistata da “Mattino 5”, la madre di Silvia Provvedi, Monica Alberti, se la prende con Fabrizio Corona:

“Fabrizio le ha buttato fuori di casa alcuni scatoloni. Ma ci tengo a dire una cosa: non gli ha buttato fuori tutte le sue cose. Gli ha buttato fuori quattro scatoloni di stracci, si è trattenuto tutti i preziosi, i quadri, un mare di roba di Silvia e anche mia per farla tornare a casa. Poi l’ha chiamata e lei a quel punto gli ha detto ‘Io di un uomo così non me ne faccio niente, di uno che si comporta così solo perché dopo tre anni mi voglio fare una vacanza con le amiche’. Il rapporto era già in crisi. Lei aveva provato a lasciarlo tre o quattro o volte. Lui piangeva disperato, lei ogni volta si lasciava intenerire e tornava ma stavolta no”.

Fabrizio Corona evidentemente non ha graditola versione dei fatti raccontata dalla mamma. Tanto che su Instagram ha pubblicato un video con questa didascalia: Hanno aperto le gabbie #Mattino5″.