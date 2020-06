Fabrizio Corona e Nina Moric, il figlio Carlos: “Papà deve risposare mamma”

Nina Moric e Fabrizio Corona, dopo anni di tira e molla, si sono riavvicinati per il bene del figlio Carlos.

Carlos ora confida in un secondo matrimonio tra i suoi genitori.

A dirlo è stato lui stesso rispondendo ad una domanda del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi:

“Penso che tuo padre e tua madre dovrebbero rimettersi insieme e risposarsi, si conoscono, si vogliono bene, si sostengono, dopo tutto quello che hanno passato dove vuoi che vadano? I giochi sono fatti e loro sono fatti per stare insieme”.

Carlo ha risposto:

“Sono d’accordo, papà deve risposare mamma”.

Oggi Carlos Corona è maggiorenne e si prepara ad affrontare l’ultimo anno di liceo: fin dalla sua nascita è stato al centro dei racconti di cronaca rosa e giudiziaria che avevano per protagonisti i suoi genitori.

i due hanno iniziato a riavvicinarsi prima dell’ultimo arresto dell’ex re dei paparazzi e sembra che nel tempo il loro rapporto si sia consolidata.

Nina Moric e il nuovo fidanzato

Nina Moric in questi tempi, dopo aver lasciato definitivamente Luigi Favoloso, i primi di giugno aveva pubblicato sui social una foto insieme ad un uomo, il suo nuovo fidanzato. La Moric aveva commentato la foto dicendo: “Lui non ha bisogno di diventare famoso, ha un lavoro da vero imprenditore. Anzi, non vuole nemmeno apparire”.

Staremo quindi a vedere se il riavicinamento tra Corona e la Moric è avvenuto solo per il figlio Carlos o se porterà a qualcosa di più profondo (fonte: Il Fatto Quotidiano, Today).