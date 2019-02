ROMA – Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi, dopo la fine della storia con Asia Argento, sembrerebbe essersi legato ad un’altra donna.

Quello che sappiamo della nuova fidanzata di Fabrizio Corona è che si chiama Alessandra e che è un’attrice teatrale. Nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, è stato scritto che lei “non ama le copertine e la sovraesposizione mediatica”. Una presa di posizione questa che, pur essendo lontana dal modo in cui spesso Fabrizio Corona si racconta e parla dei suoi amori, è stata ampiamente rispettata dall’ex fotografo. Fabrizio, pur essendo molto impegnato con la promozione del suo ultimo libro e avendo partecipato a diversi eventi e talk televisivi, di lei non ha mai parlato fino ad oggi.

“Non mi avete fatto niente” è il titolo del libro pubblicato da Fabrizio Corona. Uno scritto dove lui si svela senza filtri, raccontando anche dettagli intimi e avventure amorose senza nessuna inibizione. Tra i capitoli che più hanno destato scalpore tra gli appassionati di gossip, sicuramente, va menzionato quello in cui parla del suo amore per Belen. La showgirl è stata definita da Corona l’amore della sua vita, una donna a cui si sentirà per sempre legato e con cui rimpiange di non aver messo su famiglia.