ROMA – Silvia Provvedi è stata protagonista di una intervista a Mattino 5, fatta in seguito al possibile ritorno in carcere di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha rischiato di ritornare in carcere a causa di alcuni post pubblicati sui social, ma ciò non è accaduto.

“Sono stati momenti di brivido” ha detto la cantante. Silvia Provvedi ha poi sottolineato comunque che era stato il suo staff a pubblicare quei video e foto nel profilo social dell’ex re dei paparazzi, ma ha anche aggiunto che erano media di repertorio, con addirittura foto vecchie di due anni. La cantante ha promesso che ora faranno molta più attenzione, ma ha spiegato il bisogno di Fabrizio Corona di ritornare in possesso dei suoi social:

“Fabrizio è dispiaciuto di non poter comunicare con l’Italia intera: con l’Italia che gli vuole bene, vuole ringraziarla per il supporto, ha bisogno della gente, ha bisogno di sentire di essere amato”.

Infine, Silvia ha così commentato la sua paura in seguito alle regole ferree avute dal giudice: “Ha il terrore che ci sia un giornalista con una telecamera nascosta e basta una sua risposta per costruire un’intervista. E’ pura follia”.

Piccola parentesi dedicata poi alle parole dette da Nina Moric sui social. La showgirl ha criticato l’ex compagno per aver trascorso le sue prime ore di libertà con la fidanzata e dal parrucchiere. Silvia ha affermato scocciata che Nina è completamente impreparata: la sua rabbia per Fabrizio colpisce loro figlio Carlos e anche se non lo nota non fa altro che “massacrare” il piccolo bambino indifeso.