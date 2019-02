ROMA – Fabrizio Corona ha dichiarato di aver commissionato le fotografie sue insieme ad Asia Argento che l’attrice credeva paparazzate per caso. La domanda è stata fatta in maniera mirata dalla giornalista Candida Morvillo de Il Corriere della Sera e la risposta non lascia spazio all’interpretazione.

“Le ha fatte lei le foto del primo appuntamento, che Asia crede paparazzate per caso?”, gli ha chiesto la giornalista. L’ex re dei paparazzi risponde: “Ovvio”.

L’ex re dei paparazzi ha poi parlato, sempre nel corso della stessa intervista, del suo rapporto ormai concluso con Asia Argento. Corona ha spiegato perché ha chiuso con l’attrice: “Perché siamo due anime folli – ha affermato -. Non era un contratto, sono solo uno che, in tre secondi, se sente una vibrazione con una donna, ci prova. Dopodiché, so cosa può portare il gossip. Infatti, tutte le trasmissioni ne hanno parlato”.

Infine, Corona ha parlato della sua vita in carcere, delle umiliazioni che subiscono i detenuti e delle visite in cella del chirurgo plastico per tutelare il suo diritto al lavoro, in quanto trae profitti dalla propria immagine. L’intervista si chiude con una sorta di ammissione rispetto al fatto che la sua vita difficilmente cambierà: “C’è un solo modo per non tornare più in carcere. Spegnere i riflettori – spiega Corona -. Ma non trovo sia giusto. Io faccio impresa sulla mia popolarità”.