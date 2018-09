MILANO – L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è rimasto coinvolto in una rissa fuori da un ristorante da Milano. La lite sarebbe scoppiata con un imprenditore vinicolo. A raccontare i fatti è stato il sito Dagospia.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino Fabrizio Corona, in compagnia di un capo ultrà dell’Inter, si è azzuffato con l’imprenditore perché avrebbe offeso il figlio Carlos e l’ex moglie Nina Moric.

Lo stesso Corona, con un video pubblicato su Instagram intitolato “Mea Culpa”, ha poi chiesto scusa: “Mi dispiace, non succederà più”.

Corona parla della detenzione e dice che “è difficile spiegare cosa si prova dopo quasi sei anni totali di detenzione”, sottolineando che “quando si esce e si torna alla vita normale e tutto sembra facile, succede che fai qualche cavolata perché non riesci a controllare quei demoni che hai dentro e che cerchi di tenere nascosti”. “Devo cercare di imparare ancora un po’ di cose – conclude – Ma ci metto il cuore, per me ma soprattutto per mio figlio”.