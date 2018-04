ROMA – La storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si arricchisce di un nuovo particolare. E in mezzo, neanche a dirlo, ci finisce Belen.

La Rodriguez infatti, che con Corona ha passato alcuni anni, si era incontrata con l’ex re dei paparazzi nei giorni scorsi in un lussuoso albergo milanese. Su quell’incontro, subito al centro del gossip (con Andrea Iannone lontano impegnato con la MotoGp) adesso fa luce il settimanale Chi, sempre vicino alla showgirl argentina.

Non è l’avvicinamento a Belen il motivo per cui Silvia Provvedi e Fabrizio si sono lasciati ma, secondo queste ultime indiscrezioni, sembrerebbe aver fatto la sua parte. “La crisi tra Fabrizio e Silvia è iniziata subito dopo la scarcerazione di Corona” si legge nel settimanale. “La voglia di Fabrizio di riottenere la libertà, di tornare a lavorare, di ‘mangiarsi il mondo’ come dice lui lo ha allontanato dalla Provvedi, che ha mostrato fin da subito segni di insofferenza“.

Ma Belen, in tutto questo, che cosa c’entra? A quanto pare la showgirl argentina sarebbe semplicemente stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Nello stesso articolo, infatti, sul rapporto in crisi di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi è stato detto: “I due hanno cominciato a litigare e il tempo che Silvia ha trascorso nella dimora di Corona era sempre più ridotto, fino a quando il resto lo ha fatto il gossip e la Rodriguez. L’ennesimo litigio ha portato allo scontro la coppia”. Ma c’è chi dice che le cose non stiano esattamente così.

Lo dice proprio la Provvedi che, ospite di Mattino 5, ha confermato di aver ricevuto la proposta, ma ha anche ammesso che in questo momento ha dovuto rifiutare. “So che hai ricevuto una proposta importante da Fabrizio” ha esordito la conduttrice, con Silvia che ha immediatamente spiegato come sarebbero andate le cose. “Anche a me l’hanno detto e dicono anche che avrei risposto di sì. Però io non ho risposto di sì. Ho detto ‘momentaneamente no’. Io lo adoro, lo amo, ma il matrimonio è una cosa importante e lo sto facendo un po’ aspettare”.

Dopo l’uscita dal carcere per Corona è iniziato un periodo di riabilitazione. Se la compagna è spesso ospite di numerose trasmissioni, per Fabrizio le cose stanno diversamente. Infatti Corona ha ricevuto il divieto assoluto di rilasciare interviste, ma non solo. È stato scarcerato infatti a patto di iniziare una nuova vita, morigerata e senza gli eccessi di un tempo. Tra le proibizioni, quella di non utilizzare i social network, non frequentare nessuno che non sia strettamente riconducibile al suo ambito familiare, e che non parlare con i giornalisti.