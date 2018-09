ROMA – Fabrizio Corona, intervistato a Verissimo di Silvia Toffanin, parla della sua vita, dei suoi processi e dei suoi affari. E parla anche di Silvia Provvedi, la sua ex. Oltre ad aver detto di non averla mai amata – “non la considero come una delle donne della mia vita” -, l’ex re dei paparazzi piazza il carico da novanta: “Silvia non è una persona seria ed equilibrata come sembra, ha rischiato di uccidermi due-tre volte. Sono sicuro che entrambi ora siamo più felici”, ha affermato. Corona, però, non ha spiegato in che modo lei avrebbe rischiato di ucciderlo in diverse occasioni.

E l’ex re dei paparazzi aggiunge: “Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile… ma non la considero uno dei grandi amori della mia vita”.

In merito al riavvicinamento con l’ex moglie Nina Moric, madre di suo figlio Carlos Maria: “Nina è la persona più buona che esista sulla faccia della Terra ma è anche una persona molto problematica. E molti problemi nascono per colpa mia. Dopo anni ho ricucito finalmente i rapporti: io le persone buone me le porto dietro tutta la vita. Secondo me è ancora un po’ innamorata di me ma con Nina non tornerò mai insieme, però starò con lei tutta la vita. Il mio sogno è prendere una casa grande negli Stati Uniti e andarci a vivere tutti insieme”. Su Belen Rodriguez, da poco tornata single, spiega: “È stata il mio più grande amore. Quando ho bisogno lei c’è sempre. Lei ha raggiunto la pace dei sensi, è una bravissima mamma e ha una vita tranquilla, mentre io ho ancora il diavolo dentro che dovrei un po’ spegnere”.