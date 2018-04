MILANO – E’ ufficiale: Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati. Dopo il rincorrersi di indiscrezioni la conferma di un addio definitivo è arrivata a Mattino 5. Il rotocalco televisivo ha mostrato anche alcune immagini di Giulia Provvedi, l’altra Donatella del noto duo, mentre portava via gli ultimi effetti personali della sorella dalla casa di Fabrizio Corona a Milano.

La stessa Silvia Provvedi era stata vista lasciare l’appartamento di Corso Como in cui conviveva con l’ex fotografo dei Vip. L’abbandono, poco dopo lo scoop del settimanale Oggi di un presunto incontro segreto tra Corona e Belen Rodriguez, prima a casa di lei e poi in un lussuoso hotel milanese. Il tutto mentre i due fidanzati, Silvia Provvedi e Andrea Iannone, erano lontani per impegni di lavoro.

Stavolta sarebbe finita davvero. A due mesi dall’uscita dal carcere dell’ex re dei paparazzi, pare che la coppia si sia detta definitivamente addio. Non è bastata neppure la smentita di Belen che, pur confermando l’incontro con Corona, si era affrettata a negare interpretazioni maliziose. I due ex si sarebbero rivisti in amicizia dopo la lunga detenzione di Corona. Ma a quanto pare Silvia Provvedi non le ha creduto.

La cantante del duo Le Donatella è tornata a vivere con la mamma a Modena. Contattata telefonicamente dalla redazione di Mattino 5, Silvia ha detto: “Non sono a Milano, sono a Modena per registrare una canzone, ma torno…”. Ma il suo rientro, pare, sarà dovuto solo ad impegni professionali.