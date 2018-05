MILANO – Folla di vip del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento alla presentazione, a Milano, del romanzo #Laportadelcuore, ultima opera del giornalista Gabriele Pariglia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] All’evento, alla libreria Rizzoli Galleria, presente l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, Fabrizio Corona con la ex Silvia Provvedi e la sorella di questa Giulia Provvedi, ma anche Santo Versace ed Elenoire Casalegno. Ma non solo: in libreria c’erano anche Belen Rodriguez, Paola Di Benedetto, Rosa Perrotta, Luca Marin, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, e Raffaello Tonon.

Per la prima volta Fabrizio Corona e Silvia Provvedi sono riapparsi insieme in un’uscita pubblica. La coppia ha seguito l’evento insieme in prima fila, ma poi i due hanno continuato la serata separati. All’evento presente anche Belén Rodriguez, che ha scelto il basso profilo, sedendo in quinta fila insieme all’amica Patrizia Griffini, lontana dalla coppia Corona-Provvedi. I tre durante l’evento si sono evitati, tant’è che la Rodriguez è uscita da una via secondaria, per evitare clamore e gossip, senza mai incrociare lo sguardo della Provvedi e di Corona.

Un altro incontro inaspettato avvenuto alla presentazione di #Laportadelcuore è stato quello tra i due nuotatori Filippo Magnini e Luca Marin, ex fidanzati di Federica Pellegrini. Magnini accompagnato dalla nuova fidanzata Giorgia Palmas, ha salutato con affetto Luca Marin, seppellendo definitivamente l’ascia di guerra.