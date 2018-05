MILANO – Fabrizio Corona, Belen Rodriguez e Silvia Provvedi sono stati i protagonisti di un triangolo insolito per un evento a Milano.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Tutti e tre hanno preso parte alla presentazione del libro “La porta del cuore” di Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e loro amico comune.

Il sito Tgcom 24 scrive che avendo amici comuni e vivendo nella stessa città, un triangolo come questo prima o poi si sarebbe presentato. E così Fabrizio si è ritrovato vicino alla ex fidanzata Silvia, mentre qualche sedia più indietro ecco spuntare Belen, la storica ex del fotografo dei vip insieme ad una sua amica e socia: