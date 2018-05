ROMA – Fabrizio Corona annuncia a Mattino 5 che la storia tra lui e Silvia Provvedi è finita. “Durante la mia detenzione non mi ha mai abbandonato, era come fosse sempre con me in galera: sarò sempre in debito con lei[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], mai nessuna donna ha fatto tanto per me. Ha rinunciato alla sua vita per vivere la mia: recluso io, reclusa lei. Ha messo nell’armadio il suo divertimento per non farmi stare male e portarmi ogni santa volta un sorriso, una parola, un abbraccio”.

“Ci scrivevamo tre lettere a settimana, Con lei ho sbagliato, sono uscito dal carcere ed è come se nella mia mente ci fosse stato uno scatto: lei è diventata trasparente, e le uniche parole che ho detto davanti a una fan che urlava ‘Corona sei un mito’ sono state: lo so. Mi spiace, ma avevo fame di vita e non dei suoi abbracci”.

L’amore è cominciato nel 2015 e sembrava solido e duraturo. Dopo tre anni è però terminato, almeno per ora. Prosegue Corona: “Siamo entrati in crisi. Dentro di me non ho mai smesso di amarla, ma il lavoro mi ha allontanato da lei, che purtroppo aveva bisogno di noi: pensavo potesse comprendere, ma non lo ha fatto. Oggi purtroppo tra noi è finita”. Clicca qui per vedere il video.