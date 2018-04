MILANO – Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati? Dopo lo scoop del settimanale Oggi di un presunto incontro segreto tra Corona e Belen Rodriguez, la cantante sarebbe stata vista lasciare la casa a Milano in cui conviveva con l’ex fotografo dei Vip.

Non è chiaro se la Donatella si sia allontanata per motivi di lavoro, gli stessi che avrebbero permesso a Corona il tempo di incontrare furtivamente Belen, o se tra i due sia in corso una vera e propria crisi. Del resto era stata la stessa Provvedi a parlare recentemente di una certa maretta nella coppia. Da quando Corona è uscito di galera i due si sono trovati a condividere molto tempo insieme. E nel nido d’amore di Corso Como lo spazio ha cominciato ad essere stretto, specie a causa della gelosia di lui che avrebbe vietato alla Provvedi persino di uscire per una pizza con le amiche.

Siamo sempre nell’ambito del gossip, nulla è stato confermato finora dai diretti interessati. Ma restano quelle foto, pubblicate dal settimanale Oggi dell’incontro che Fabrizio e Belen avrebbero cercato di tenere nascosto in tutti i modi prima a casa di lei e poi in un lussuoso hotel milanese. Il tutto mentre i due fidanzati, Silvia Provvedi e Andrea Iannone, erano lontani per impegni di lavoro.