ROMA – E all’improvviso, tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, spunta Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato ex spogliarellista della senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. E Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande Fratello, se la prende con Ilary Blasi e si schiera in difesa di Fabrizio Corona: “Orgoglioso di te bro – scrive su Instagram – l’hai asfaltata. Caccia due foto di Totti quando faceva i festini. Ci vediamo a Milano.”

Fabrizio Corona, durante l’ultima puntata del reality, era stato punzecchiato duramente da Ilary Blasi per una vecchia storia di gossip del 2005. Gossip mai confermato e più volte smentito di una presunta storia tra Flavia Vento e Francesco Totti. Gossip che secondo gli esperti del settore fu tirato fuori da Corona (definito “caciottaro” in diretta da Ilary Blasi).

E ora Simone Coccia Colaiuta, via Instagram, se la prende con la conduttrice.

“Ilary – dice il Simone Coccia Colaiuta – il diritto di replica lo devi dare a 360 gradi, non soltanto quando fa comodo a te, tutta l’Italia sa quello che avete fatto tu e tuo marito, divertimenti, feste e festini”. E ancora: “Orgoglioso di te bro, l’hai asfaltata. Caccia due foto di Totti quando faceva i festini. Ci vediamo a Milano.”