MILANO – Fabrizio Corona è appena tornato single e si è regalato un altro tatuaggio. E uno studio di tatuaggi. L’ex paparazzo dei vip è stato lasciato solo pochi giorni fa da Zoe Cristofoli, con la quale si frequentava da un paio di mesi. Una storia iniziata dopo la fine della relazione con Silvia Provvedi, che era continuata anche durante il periodo in carcere di Corona. E adesso, fresco di libertà affettiva, il fotografo si è fatto tatuare sulla nuca proprio la scritta “Viva la libertà”.

Corona ha postato al foto della sua nuova ‘scritta’ su Instagram, dove ha annunciato ai follower anche il suo ultimo progetto imprenditoriale: si chiama Adalet, una parola turca che significa giustizia. “Vestire Adalet significa avere la forza di puntare i piedi, ogni giorno, per qualcosa” ha spiegato lo stesso Corona sullo store ufficiale. “Una forma di ribellione estetica in nome della giustizia, perché senza giustizia non c’è libertà”.

Ma non è finita qui. Perché secondo quanto scrive Milano Today, l’ex re dei paparazzi non si sarebbe fermato ad una linea di vestiti, ma avrebbe inaugurato il primo studio di tatuaggi Adalet, aperto a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. E presto, ha annunciato lo stesso Corona, seguiranno due negozi a Roma e Milano.