ROMA – Continua la telenovala sulle presunte nuove fiamme di Fabrizio Corona. Dopo Silvia Provvedi, l'ex re dei paparazzi avrebbe trovato la felicità con Zoe Cristofoli. Nel frattempo si è paralto di un riavvicinamento con Belen e di un ritorno di fiamma con Nina Moric dopo che quest'ultima ha raggiunto Corona e Carlos, il figlio che hanno in comune, nella villa in Salento in cui Corona sta trascorrendo le sue prima vacanze fuori dal carcere.

Ora Corona avrebbe trovato la felicità con Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donna. Corona è attualmente in vacanza in Puglia con l’ex moglie Nina Moric e il figlio Carlos. Oltre loro però, sembrerebbe esserci anche la Valli.

I due si sono visti in discoteca e, secondo segnalazioni, si sarebbero scambiati molti baci e abbracci. Una volta uscito il gossip l’ex tronista ha deciso di mettere subito a tacere le voci prima che il chiacchericcio si faccia sempre più insistente. Tramite Instagram stories, infatti, la Valli ha dichiarato al momento di non essere impegnata con nessuno e di essere single. Da Corona ancora non è arrivata nessuna conferma o smentita sulla questione.