Fabrizio Corona vuole andare in Ucraina? Lui si prepara: “Voglio morire in gloria”. La risposta dei social: “Patetico” (foto Ansa)

E alla fine l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è riuscito nella non facile impresa di riuscire a far parlare di sé anche con il conflitto in corso in Ucraina.

Per riattirare l’attenzione a Corona è bastato postare una frase del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj sul suo profilo Instagram e scrivere: “Io voglio andar. Andrò. Voglio morire in gloria”.

Il post di Zelenskyj

Il post condiviso da Corona altro non è che l’invito del presidente ucraino a unirsi alla resistenza popolare contro l’avanzata russa:

“Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire e combattere fianco a fianco con noi ucraini – le parole del presidente ucraino -. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese”.

Parole che evidentemente hanno scaldato il cuore del buon Corona.

I commenti sotto al post

Insomma: Fabrizio Corona andrà in Ucraina? Probabilmente no. Ma chissà. Mai dire mai. Comunque il post ha suscitato tante ironie sui social. Lo spettro dei commenti è ampio. Si va da un classico “patetico” al consiglio “falla finita”.

Partenza in vista o meno, Corona è riuscito sicuramente nel suo obiettivo: far parlare di sé. Chissà se ora Corona ci stupirà ancora una volta mettendosi davvero in coda tra i volontari in partenza per l’Ucraina.