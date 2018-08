ROMA – Claudia Zanella è stata al fianco del marito, il regista Fausto Brizzi, in uno dei momenti più bui, quando è stato accusato di molestie sessuali da alcune attrici. Ma adesso sembra aver preso un’altra strada. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il settimanale di gossip Chi l’ha infatti fotografata mentre bacia un altro uomo, l’istruttore di boxe Luigi Cesolini.

Nel servizio pubblicato nell’edizione in edicola il 29 settembre si vedono i due insieme sull’isola di Ponza con Cesolini, di dieci anni più giovane di lei. In alcune foto si vedono i due camminare mano nella mano e baciarsi.

Claudia Zanellaè sposata dal 2014 con Brizzi. I due hanno una figlia, Penelope Nina. Alcuni mesi fa il marito è stato accusato di violenza sessuale sulla base delle denunce di tre attrici, ma il caso è stato archiviato perché “il fatto non sussiste”.

Quando è venuto fuori lo scandalo Claudia Zanella ha scritto ai giornali una lettera aperta in difesa del marito. Adesso, però, forse per lei è arrivato il momento di voltare pagina. Almeno stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, che scrive: “I due appaiono molto affiatati, girano tranquillamente mano nella mano e si vedono anche per un aperitivo con alcuni amici alla luce del sole, come quella che brilla di nuovo negli occhi dell’attrice”.