ROMA – Fausto Brizzi e Claudia Zanella di nuovo insieme per amore della figlia Penelope. La coppia è stata pizzicata dai fotografi del settimanale Chi in un momento familiare al parco con la loro bambina, nata a febbraio 2016. In realtà la relazione tra il regista e l’attrice è naufragata da tempo: la stessa rivista aveva pubblicato qualche settimana fa le foto di lei in vacanza con un altro.

Claudia Zanella era rimasta al fianco del marito in uno dei momenti più bui, quando è stato accusato di molestie sessuali da alcune attrici, ma il caso è stato archiviato perché “il fatto non sussiste”. Ora vivono in case separate e la Zanella pare aver ritrovato la serenità al fianco dell’istruttore di boxe Luigi Cesolini. E pure Brizzi è tornato ad agosto sul set con il suo nuovo film, “Modalità aereo”.

Con il passato finalmente alle spalle mamma Claudia e papà Fausto possono concentrare tutte le attenzioni sulla loro bambina che gioca spensierata al parco.