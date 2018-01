BERNA – Federica Nargi e Alessandro Matri hanno passato le vacanze di Natale sulla neve, sulle montagne svizzere, insieme alla figlioletta Sofia. I tre hanno alloggiato nel lussuoso The Chedi Andermatt tra Spa e relax insieme al fratello del calciatore, Alberto Matri, e la sua compagna, Monica Esposti.

Matri e Federica Nargi hanno scelto lo stesso hotel in cui hanno alloggiato anche Fedez e Chiara Ferragni. Il resort ospita un’area benessere di 2.400 metri quadrati che comprende un centro fitness, una vasca idromassaggio, un bagno di vapore e una sauna.

Come testimoniano le foto postate dalla ex velina su Instagram, la famiglia ha passato dei giorni sereni tra sci, slittini e relax in spa. Un meritato riposo per Federica: il 4 gennaio scorso su Italia 1 è andata in onda l’ultima puntata di Colorado Cafè che l’ha vista protagonista. Al ritorno sarà pronta per nuovi impegni professionali.