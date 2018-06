MILANO – Federica Panicucci contro Chiara Ferragni: “Non giudico lei o altri genitori. Io i miei figli non li mostro sui social. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Rispetto chi lo fa, ma preferisco non far mai vedere i loro volti nemmeno quando parlo di loro su Instagram”.

La conduttrice Mediaset ne ha parlato in un’intervista al settimanale Oggi, rispondendo su una certa ostentazione di alcuni vip sui social network.

Federica Panicucci ha spiegato: “Quando saranno grandi i miei figli decideranno autonomamente se e come mostrare qualcosa della loro vita ma oggi, che decido io per loro, preferisco mantenere il loro anonimato”.

Il volto di Mattino Cinque si è detta più che soddisfatta al settimanale della propria carriera sul piccolo schermo: “Ci ho messo impegno, costanza e dedizione senza mai scegliere strade facili o scorciatoie di alcun tipo”. Infine, Panicucci ha etichettato come “leggenda” la fantomatica rivalità con Barbara d’Urso, l’altro volto popolare di Mediaset.