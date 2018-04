ROMA – “Mi sono innamorata a 50 anni per la seconda volta ed è bellissimo”. Lo ha confessato Federica Panicucci al Maurizio Costanzo Show, in una puntata, quella di giovedì 19 aprile, tutta dedicata al vero amore. In una intervista a cuore aperto la conduttrice di Mattino 5 ha parlato della sua nuova relazione con Marco Bacini, col quale fa coppia fissa da due anni. Una storia che l’ha resa nuovamente felice a 50 anni.

Prima di lui c’è stato il matrimonio con Mario Fargetta, padre dei suoi due figli Sofia e Mattia. Ma per Federica Panicucci nessuno dei due è più o meno importante dell’altro. Il secondo amore, spiega, è “diverso, più consapevole, più maturo”.

“Le cose belle arrivano quando non le cerchi, nei momenti inattesi, magari nel momento giusto”, ha aggiunto la conduttrice, che ancora oggi si sente “una ragazza”. Perché i 50 anni sono “il punto di arrivo di una maggiore consapevolezza di una donna, la comprensione dei propri limiti, dei propri difetti, dei propri pregi, l’accettazione di sé, nel bene e nel male e la capacità di darsi a qualcun altro”. E allora ben venga l’amore.